Асхабъямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхабъямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Валитова Гарифа Садыковна

Отец ребёнка: Садыйк

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
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