Асхабъямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Валитова Гарифа Садыковна
Отец ребёнка: Садыйк
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния