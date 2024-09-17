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Лодейщик Харя (Харитон)

Место рождения

Усть-Вишера, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

До 1579 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
До 1579 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Вишера, Соликамский, Пермский край
Первая перепись Перми Великой - переписи Соликамска и Чердыни (перепись Яхонтова 1579 год) Починок Теплово, на реке на Вишере: Харя Лодейщик, да брат его Сенка, Тренка Никитин, Костя Фаль. Паш... Показать все
Смерть
Неизвестно

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