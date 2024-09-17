Лодейщик Харя (Харитон)
Место рождения
Дата рожденияДо 1579 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1579 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Первая перепись Перми Великой - переписи Соликамска и Чердыни (перепись Яхонтова 1579 год) Починок Теплово, на реке на Вишере: Харя Лодейщик, да брат его Сенка, Тренка Никитин, Костя Фаль. Паш... Показать все
Смерть
Неизвестно