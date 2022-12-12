Колобовникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1924

Сын: Колобовников Александр Фомич

Отец ребёнка: Колобовников Фома Филиппович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Колобовников Владимир Фомич

Отец ребёнка: Колобовников Фома Филиппович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Фома Филиппович

Смерть
Неизвестно
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