Минкин Зарифулла 06.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минкин Зарифулла

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1881

Отец: Минка Абдулкабирович

Мать: Әсхәбҗамал Фазлулловна

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.03.1906

Жена: Сабитова Эсма

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мартның 19. Кыз 22 яшендә. Егет 26. Кыз егет белән. Сарсаз иленең Бибиасма Габделсабит кызы гакыд никах кылынды Иске Романның Зарифулла Минка улына. Әүвәлге (беренче) никахлары. Кыз тарафыннан вәли ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1909

Дочь: Ханифа

Мать ребёнка: Сабитова Эсма

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1913

Дочь: Таифа Зарифулловна

Мать ребёнка: Сабитова Эсма

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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