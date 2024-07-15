Минкин Зарифулла
Место рождения
Дата рождения06.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1881
Отец: Минка Абдулкабирович
Мать: Әсхәбҗамал Фазлулловна
Бракосочетание
19.03.1906
Жена: Сабитова Эсма
Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мартның 19. Кыз 22 яшендә. Егет 26. Кыз егет белән. Сарсаз иленең Бибиасма Габделсабит кызы гакыд никах кылынды Иске Романның Зарифулла Минка улына. Әүвәлге (беренче) никахлары. Кыз тарафыннан вәли ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1909
Дочь: Ханифа
Мать ребёнка: Сабитова Эсма
Рождение ребёнка
07.05.1913
Дочь: Таифа Зарифулловна
Мать ребёнка: Сабитова Эсма
Смерть
Неизвестно