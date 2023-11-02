Пивоварова (Баженова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Иван
Мать: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
?.02.1923
Дочь: Крайнова Таисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пивоваров Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.01.1927
Дочь: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович
Рождение ребёнка
26.06.1934
Сын: Пивоваров Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович
Смерть
Неизвестно