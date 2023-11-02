Пивоварова (Баженова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Баженова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Иван

Мать: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
?.02.1923

Дочь: Крайнова Таисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пивоваров Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.01.1927

Дочь: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.06.1934

Сын: Пивоваров Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Пивоваров Афанасий Илларионович

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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