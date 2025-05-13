Зайдулла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зайдулла

Автор
ЯХ
Хохлов Я.

мужской, родился Неизвестно, Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Супруги
БадигужамалНеизвестно г.р.
Дети
Зинаитова (Зайдуллина) ЗамиляОколо 1903 г.р.
Сагутдинова (Зайдуллина) МаликаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигужамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагутдинова (Зайдуллина) Малика

Мать ребёнка: Бадигужамал

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Зинаитова (Зайдуллина) Замиля

Мать ребёнка: Бадигужамал

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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