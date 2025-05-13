Зайдулла
мужской, родился Неизвестно, Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
Супруги
БадигужамалНеизвестно г.р.
Дети
Зинаитова (Зайдуллина) ЗамиляОколо 1903 г.р.
Сагутдинова (Зайдуллина) МаликаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигужамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагутдинова (Зайдуллина) Малика
Мать ребёнка: Бадигужамал
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Зинаитова (Зайдуллина) Замиля
Мать ребёнка: Бадигужамал
Смерть
Неизвестно