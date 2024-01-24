Пахомова (Кузнецова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Кузнецова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952

Отец: Кузнецов Владимир

Мать: Кузнецова Анна Михайловна

Бракосочетание
28.05.1971

Муж: Пахомов Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1972

Сын: Пахомов Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Шевелина Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
26.09.1982

Дочь: Жагорова Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич

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