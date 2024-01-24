Пахомова (Кузнецова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952
Отец: Кузнецов Владимир
Бракосочетание
28.05.1971
Рождение ребёнка
26.02.1972
Сын: Пахомов Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Шевелина Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1982
Дочь: Жагорова Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Пахомов Вячеслав Григорьевич