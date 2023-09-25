Кочетков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1946
Сын: Кочетков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кочетков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Смерть
01.01.1987