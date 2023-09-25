Кочетков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Владимир

Кочетков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1946

Сын: Кочетков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кочетков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Смерть
01.01.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close