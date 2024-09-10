Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Иванова

Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

29.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1844

Муж: Акинтьев Петр Зеновьев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Акинтьев Степан Петров

Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Акинтьев Самсон Петров

Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев

Рождение ребёнка
14.12.1852

Сын: Акинтьев Ефим Петров

Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Акинтьева) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев

Рождение ребёнка
21.05.1858

Дочь: (Акинтьева) Евросинья Петрова

Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев

Смерть
29.10.1859

Мы используем куки для улучшения работы сайта.