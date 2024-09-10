Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти29.10.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1844
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев
Рождение ребёнка
14.12.1852
Сын: Акинтьев Ефим Петров
Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Акинтьева) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев
Рождение ребёнка
21.05.1858
Дочь: (Акинтьева) Евросинья Петрова
Отец ребёнка: Акинтьев Петр Зеновьев
Смерть
29.10.1859