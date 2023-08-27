Нафиков Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1984
Сын: Нафиков Ильшат Робертович
Мать ребёнка: Нафикова (Валиуллина) Миляуша Магафуровна
Рождение ребёнка
08.04.1989
Мать ребёнка: Нафикова (Валиуллина) Миляуша Магафуровна
Смерть
Неизвестно