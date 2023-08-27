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Нафиков Роберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафикова (Валиуллина) Миляуша Магафуровна

Рождение ребёнка
13.08.1984

Сын: Нафиков Ильшат Робертович

Мать ребёнка: Нафикова (Валиуллина) Миляуша Магафуровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1989

Сын: Нафиков Тимур Робертович

Мать ребёнка: Нафикова (Валиуллина) Миляуша Магафуровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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