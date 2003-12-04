Попов Александр Иванович
Место рожденияКурская обл., г.Щигры
Дата рождения27.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1984
Отец: Попов Иван Петрович
Мать: Попова Тамара Васильевна
Курская обл., г.Щигры
Водитель в милиции.
Крещение
Между ?.06.1986 и 1986
Курская обл., г.Щигры
Крестили когда приезжали в гости из Киргизии в Курскую обл., Щигровский р-н., д.Косиновка к Хмелевским
Место жительства
1993
Переезд из Киргизии в город Щигры Курской области.
Рождение ребёнка
04.12.2003
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Попова Елена Михайловна
Курская обл., п.Черемисиново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Курская обл., г.Щигры