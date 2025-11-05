Пономарёва (Стригина) Ольга
женский, родилась Неизвестно
ОтецСтригин АлександрНеизвестно г.р.
МатьСтригина (Дубенскова) ЛидияНеизвестно г.р.
Супруги
Пономарёв НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Пономарёва) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
(Пономарёва) МаринаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стригин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарёва) Марина
Отец ребёнка: Пономарёв Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарёва) Екатерина
Отец ребёнка: Пономарёв Николай