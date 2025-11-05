Пономарёва (Стригина) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пономарёва (Стригина) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Стригин АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Стригина (Дубенскова) ЛидияНеизвестно г.р.
Супруги
Пономарёв НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Пономарёва) ЕкатеринаНеизвестно г.р.
(Пономарёва) МаринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стригин Александр

Мать: Стригина (Дубенскова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарёва) Марина

Отец ребёнка: Пономарёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарёва) Екатерина

Отец ребёнка: Пономарёв Николай

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