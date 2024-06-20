Стаканова Пелагея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: (Стаканова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Стаканов Василий Николаев
Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: (Стаканова) Марья Николаева
Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов
Смерть
Неизвестно