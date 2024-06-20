Стаканова Пелагея Никифорова 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стаканова Пелагея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стаканов Николай Степанов

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: (Стаканова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Стаканов Василий Николаев

Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: (Стаканова) Марья Николаева

Отец ребёнка: Стаканов Николай Степанов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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