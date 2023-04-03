Шальнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шальнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальнов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальнов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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