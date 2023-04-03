Шальнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шальнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шальнов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Шальнова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шальнова Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно