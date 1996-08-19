Молчанов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1913
Дата смерти19.08.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913
Отец: Молчанов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1942
Дочь: Руденко Элеонора Николаевна
Мать ребёнка: Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Крохина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна
Смерть
19.08.1996