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Молчанов Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1913

Дата смерти

19.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1913

Отец: Молчанов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1942

Дочь: Руденко Элеонора Николаевна

Мать ребёнка: Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна

Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Крохина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна

Смерть
19.08.1996

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