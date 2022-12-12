Волкотруб Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956
Отец: Волкотруб Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1982
Жена: Волкотруб Наталья
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.03.1983
Дочь: Черданцева Татьяна
Мать ребёнка: Волкотруб Наталья
Рождение ребёнка
14.09.1989
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Волкотруб Наталья
Образование
Неизвестно
г.Ишим Ишимский с
среднее специальное