Волкотруб Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкотруб Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Волкотруб Евгений

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1982

Жена: Волкотруб Наталья

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.03.1983

Дочь: Черданцева Татьяна

Мать ребёнка: Волкотруб Наталья

Рождение ребёнка
14.09.1989

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Волкотруб Наталья

Образование
Неизвестно
г.Ишим Ишимский с
среднее специальное
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