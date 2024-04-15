Зятьков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Прокопий Дмитриевич Кузнецов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зятьков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна
Восприемник
01.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Степан Матвеевич Рудаков
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно