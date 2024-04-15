Зятьков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Прокопий Дмитриевич Кузнецов
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зятьков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна

Восприемник
01.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Степан Матвеевич Рудаков
Рождение ребёнка
29.10.1905 ст.

Сын: Зятьков Иван Иванович

Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Зятьков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зятькова Матрона Андреевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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