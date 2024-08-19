Ястребова (Переверзева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова (Переверзева) Мария Ивановна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

07.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901

Отец: Ястребов Иван Федорович

Мать: Ястребова (Горбушина) Варвара Федоровна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Лактионов Николай Тимофеевич, урядник 2. Буланкина Анна Андреевна, казака жена
Бракосочетание
21.04.1919

Муж: Переверзев Алексей Васильевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Мытарев Александр Федорович - Орловский Георгий Васильевич По невесте: - Жаглин Иван Иванович - Гронин Никанор Ильич
Смерть
Неизвестно

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