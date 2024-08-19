Ястребова (Переверзева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1901
Восприемники: 1. Лактионов Николай Тимофеевич, урядник 2. Буланкина Анна Андреевна, казака жена
Бракосочетание
21.04.1919
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Мытарев Александр Федорович - Орловский Георгий Васильевич По невесте: - Жаглин Иван Иванович - Гронин Никанор Ильич
Смерть
Неизвестно