Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна

Место рождения

Киперчены, Оргеевский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киперчены, Оргеевский район
Киперчень, Оргеевский уезд
Бракосочетание
1896

Муж: Киселица Пётр

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселица Порфирий

Отец ребёнка: Киселица Пётр

Рождение ребёнка
1901

Сын: Киселица Гавриил

Отец ребёнка: Киселица Пётр

Смерть
Неизвестно

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