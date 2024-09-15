Киселица (Гулуб) Елисавета Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Киперчень, Оргеевский уезд
Бракосочетание
1896
Муж: Киселица Пётр
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселица Порфирий
Отец ребёнка: Киселица Пётр
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киселица Гавриил
Отец ребёнка: Киселица Пётр
Смерть
Неизвестно