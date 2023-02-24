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Хоняк Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1965

Сын: Хоняк Андрей Павлович

Мать ребёнка: Хоняк Вера Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоняк Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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