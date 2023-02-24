Хоняк Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1965
Мать ребёнка: Хоняк Вера Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоняк Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно