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Михаил Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Иван Марков (Ич)

Мать: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Жена: Ксения Петрова (Вна)

Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Дарья Федорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Андреанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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