Михаил Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Иван Марков (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
29.10.1872 ст.
Жена: Ксения Петрова (Вна)
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Жена: Дарья Федорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Андреанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно