Каржавина Александра Алексеевна
Место рожденияТалица
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1849
Сын: Каржавин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1853
Дочь: (Каржавина) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич
(ГАСО 6-3-990,1853г.) Воспреемники: Пермский мещанин Петр Васильевич ...... и сестра Дмитрию Матрена.
Рождение ребёнка
26.05.1856
Дочь: Иванова (Каржавина) Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.07.1859
Дочь: (Каржавина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.02.1881
Сын: Каржавин Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно