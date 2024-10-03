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Каржавина Александра Алексеевна

Место рождения

Талица

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Каржавин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1853

Дочь: (Каржавина) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-990,1853г.) Воспреемники: Пермский мещанин Петр Васильевич ...... и сестра Дмитрию Матрена.
Рождение ребёнка
26.05.1856

Дочь: Иванова (Каржавина) Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1859

Дочь: (Каржавина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1881

Сын: Каржавин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Каржавин Дмитрий Григорьевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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