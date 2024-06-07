Парчевская (Кузнецова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Парчевская Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Парчевская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: Парчевская Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич
Смерть
Неизвестно