Парчевская (Кузнецова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парчевская (Кузнецова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парчевский Яков Мефодьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Парчевская Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич

Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Парчевская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич

Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: Парчевская Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Парчевский Яков Мефодьевич

Смерть
Неизвестно

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