Харченко Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Спиридон Архипович
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Харченко Надежда Архиповна
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Харченко Василий Архипович
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Харченко Леонид Архипович
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Харченко Лидия Архиповна
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Харченко Феодора Архиповна
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Харченко Владимир Архипович
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Харченко Вера Архиповна
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1943
Дочь: Харченко Алла Архиповна
Мать ребёнка: Сливняя Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно