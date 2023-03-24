Банина Евдокия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина Евдокия Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Банин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Банин Павел Никитин

Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банин Павел Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сартаково, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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