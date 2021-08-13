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Степанова Стефания Олеговна
Степанова Стефания Олеговна
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
13.08.2021
Пол
Женский
Отец
Степанов Олег Владимирович
1991 г.р.
Мать
Степанова (Белянская) Яна Михайловна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2021
Отец:
Степанов Олег Владимирович
Мать:
Степанова Яна Михайловна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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