Ахметова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1983
Дочь: Ахметова Дина Мударисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1989
Сын: Ахметов Алексей Мударисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности