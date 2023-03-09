Ахметова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1983

Дочь: Ахметова Дина Мударисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1989

Сын: Ахметов Алексей Мударисович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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