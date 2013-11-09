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Кузнецова Софья Андреевна
Кузнецова Софья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.2013
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Андрей
Мать
Кузнецова Гульнара Наильевна
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.2013
Отец:
Кузнецов Андрей
Мать:
Кузнецова Гульнара Наильевна
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