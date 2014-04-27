Вьюжанина (Русанова) Людмила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина (Русанова) Людмила Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1931

Дата смерти

27.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: Русанов Тимофей Георгиевич

Мать: Русанова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюжанин Игорь Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1956

Дочь: Исимбаева (Вьюжанина) Вера Игоревна

Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1961

Дочь: Васильева (Вьюжанина) Елена Игоревна

Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1967

Сын: Вьюжанин Александр Игоревич

Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович

Смерть
27.04.2014

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