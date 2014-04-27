Вьюжанина (Русанова) Людмила Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1931
Дата смерти27.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1956
Дочь: Исимбаева (Вьюжанина) Вера Игоревна
Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1961
Дочь: Васильева (Вьюжанина) Елена Игоревна
Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1967
Сын: Вьюжанин Александр Игоревич
Отец ребёнка: Вьюжанин Игорь Иванович
Смерть
27.04.2014