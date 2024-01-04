Зеушева (Шигалугова) Жаннета Мухамедовна
Место рожденияНальчик, Россия
Дата рождения03.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.2016
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
21.08.2017
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
10.06.2019
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
26.10.2023
Нальчик, Россия