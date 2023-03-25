Босов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Молочкова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босова Галина Александровна

Мать ребёнка: Молочкова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молочкова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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