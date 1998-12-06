Бондарь (Филонова) Наталья Петровна
Место рождениягород Ахтырка Харьковская губерния РИ
Дата рождения24.08.1902
Дата смерти06.12.1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902
город Ахтырка Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
22.12.1930
Дочь: Логвиненко Нинель Юрьевна
Отец ребёнка: Бондарь Юрий (Григорий) Артемьевич
Ахтырка, Сумська область
Смерть
06.12.1998
Угловое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым