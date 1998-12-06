Бондарь (Филонова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Филонова) Наталья Петровна

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Место рождения

город Ахтырка Харьковская губерния РИ

Дата рождения

24.08.1902

Дата смерти

06.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1902

Отец: Филонов Петр Иванович

Мать: Филонова Ефросиния Зотиковна

город Ахтырка Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
22.12.1930

Дочь: Логвиненко Нинель Юрьевна

Отец ребёнка: Бондарь Юрий (Григорий) Артемьевич

Ахтырка, Сумська область
Смерть
06.12.1998
Угловое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
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