Юдина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1913
Дочь: Вахина Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Юдин Андрей Арсениевич
Устькулойская Благовещенская церковь Вельского уезда Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Юдин Андрей Арсениевич
Смерть
Неизвестно