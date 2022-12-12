Юдина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Александра Петровна

Юдина Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1913

Дочь: Вахина Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Юдин Андрей Арсениевич

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Устькулойская Благовещенская церковь Вельского уезда Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Юдин Андрей Арсениевич

Алферовская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close