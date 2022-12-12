Львов Дмитрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1775 ст.
Дата смерти23.12.1834 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1800 ст.
Мать ребёнка: Львова Мария Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Львова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1834 ст.