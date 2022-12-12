Львов Дмитрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Дмитрий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1775 ст.

Дата смерти

23.12.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1800 ст.

Сын: Львов Александр Львович

Мать ребёнка: Львова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Львов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Львова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Мария Александровна

Смерть
23.12.1834 ст.
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