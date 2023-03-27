Верещагина (Звонарёва) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1877
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877
Рождение ребёнка
11.02.1905
Сын: Верещагин Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1908
Сын: Верещагин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь боровичского купца
Смерть
1928