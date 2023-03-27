Верещагина (Звонарёва) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Звонарёва) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1877

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1877

Отец: Звонарев Иван Александрович

Мать: Звонарева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Верещагин Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.05.1908

Сын: Верещагин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь боровичского купца
Смерть
1928
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