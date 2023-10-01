Якунина (Калашникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Калашникова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1907

Дата смерти

06.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907

Отец: Калашников Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Смирнова-Кирова (Якунина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Якунин Николай Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
29.06.1935

Дочь: Селезнева (Якунина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.12.1937

Дочь: Тузова (Якунина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Якунин Александр Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Якунин Василий Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич

Смерть
06.03.1982

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