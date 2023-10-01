Якунина (Калашникова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1907
Дата смерти06.03.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907
Отец: Калашников Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Смирнова-Кирова (Якунина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
29.06.1935
Дочь: Селезнева (Якунина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1937
Дочь: Тузова (Якунина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Якунин Александр Иванович
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Якунин Иван Григорьевич
Смерть
06.03.1982