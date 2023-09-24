Евфимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

11.10.1805 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Давыдов

Рождение ребёнка
11.12.1790 ст.

Дочь: Стефанида Евстигнеевна

Отец ребёнка: Евстигней Давыдов

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.

Сын: Иван Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Давыдов

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1796 ст.

Сын: Андриан Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Давыдов

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.10.1805 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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