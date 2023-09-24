Евфимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769 ст.
Дата смерти11.10.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Давыдов
Рождение ребёнка
11.12.1790 ст.
Дочь: Стефанида Евстигнеевна
Отец ребёнка: Евстигней Давыдов
Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.
Сын: Иван Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Давыдов
Рождение ребёнка
10.10.1796 ст.
Сын: Андриан Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Давыдов
Смерть
11.10.1805 ст.