Рафаелян Гамлет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1997
Дочь: Рафаелян Ангелина Гамлетовна
Мать ребёнка: Рафаелян Елена Викторовна
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Рафаелян Виктория Гамлетовна
Мать ребёнка: Рафаелян Елена Викторовна
Рождение ребёнка
27.05.2014
Дочь: Рафаелян Светлана Гамлетовна
Мать ребёнка: Рафаелян Елена Викторовна