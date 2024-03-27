Жамалетдинова Ваферя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1950
Сын: Жамалетдинов Равиль
Отец ребёнка: Жамалетдинов Хамзя
Уразовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жамалетдинов Хамзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жамалетдинов Хамзин
Отец ребёнка: Жамалетдинов Хамзя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жамалетдинов Хамзя
Смерть
Неизвестно