Сахертиан Лукас Фединанд
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1967
Отец: Сахертиан Фердинанд
Мать: Тупамау Ельсина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахертиан Эльсе Десилья
Мать ребёнка: Охорелла Енни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Охорелла Енни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охорелла Енни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охорелла Енни