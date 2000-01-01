Сахертиан Лукас Фединанд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахертиан Лукас Фединанд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1967

Отец: Сахертиан Фердинанд

Мать: Тупамау Ельсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Эльсе Десилья

Мать ребёнка: Охорелла Енни

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Ферди Леандро

Мать ребёнка: Охорелла Енни

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охорелла Енни

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охорелла Енни

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