Москвина (Саламахина) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1957
Рождение ребёнка
25.08.1983
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Москвин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвин Сергей