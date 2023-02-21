Москвина (Саламахина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквина (Саламахина) Людмила Васильевна

Москвина (Саламахина) Людмила Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1957

Отец: Саламахин Василий Андреевич

Мать: Григоренко Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1983

Сын: Москвин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Москвин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close