Вшивцева Васса Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Васса Лукяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Устин Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вшивцев Феоктист Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Егор Саввович

Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Савва Иванович

Смерть
После 1763
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