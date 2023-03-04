Вшивцева Васса Лукяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Вшивцев Феоктист Саввович
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Вшивцев Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763