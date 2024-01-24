Чеботаев Антон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.2005
Дочь: Чеботаева Арина Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2012
Дочь: Чеботаева Анна Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2015
Дочь: Чеботаева Алиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности