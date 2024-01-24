Чеботаев Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботаев Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.2005

Дочь: Чеботаева Арина Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2012

Дочь: Чеботаева Анна Антоновна

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Рождение ребёнка
24.09.2015

Дочь: Чеботаева Алиса Антоновна

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Бракосочетание
Неизвестно

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