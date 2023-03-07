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Максаков Павел Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890

Отец: Максаков Степан Петрович

Мать: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Максакова Марина Григорьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Максаков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Максакова Марина Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Максакова Марина Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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