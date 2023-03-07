Максаков Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения04.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890
Бракосочетание
23.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911
Мать ребёнка: Максакова Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Максакова Марина Григорьевна
Смерть
Неизвестно