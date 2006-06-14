Емельянов Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1960
Дата смерти14.06.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960
Отец: Емельянов Борис
Рождение ребёнка
20.01.1984
Сын: Емельянов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Емельянова Дина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Дина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.2006
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край