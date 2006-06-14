Емельянов Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Алексей Борисович

Емельянов Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1960

Дата смерти

14.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960

Отец: Емельянов Борис

Мать: Малофеева Люцина Константиновна

Рождение ребёнка
20.01.1984

Сын: Емельянов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Емельянова Дина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Дина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Дина Валентиновна

Смерть
14.06.2006
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close