Гончарова Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1914
Дата смерти05.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Космаченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Космаченко Николай Федосьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Космаченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Космаченко Николай Федосьевич
Смерть
05.03.1993