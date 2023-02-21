Гончарова Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1914

Дата смерти

05.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Космаченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Космаченко Николай Федосьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Космаченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Космаченко Николай Федосьевич

Смерть
05.03.1993
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