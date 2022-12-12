Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Фокий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Козьма Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Тимофеевич
вдова в 1897 г
Смерть
Неизвестно