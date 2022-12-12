Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Михайловна

Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Фокий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Лопатин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Козьма Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Тимофеевич

вдова в 1897 г
Смерть
Неизвестно
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close