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Гомонов Иван Ст.Сержант Григорьевич

Место рождения

с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гомонов Григорий Дмитриевич

Мать: не указана

с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Гомонов Иван Григорьевич Мл. сержант. __.__.1923 Чкаловская обл., Саракташский р-н, с. Черкассы. Сводная картотека Перечень наград 13.08.1944 Орден Отечественной войны II степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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