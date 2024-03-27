Гомонов Иван Ст.Сержант Григорьевич
Место рожденияс.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гомонов Григорий Дмитриевич
с.Черкассы, Саракташский район, Чкаловская область, РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Гомонов Иван Григорьевич Мл. сержант. __.__.1923 Чкаловская обл., Саракташский р-н, с. Черкассы. Сводная картотека Перечень наград 13.08.1944 Орден Отечественной войны II степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно