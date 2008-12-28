Мерзликина (Шеина) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.11.1921
Дата смерти28.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Отец: Шеин Илья Тимофеевич
Мать: Шеина Ефимия Андрияновна
Бракосочетание
?.09.1940
Рождение ребёнка
05.07.1941
Сын: Мерзликин Виктор Петрович
Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович
Развод
1946
По инициативе мужа. Во время войны он обзавелся другой семьей.
Смерть
28.12.2008