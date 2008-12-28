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Мерзликина (Шеина) Мария Ильинична

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Место рождения

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Шеин Илья Тимофеевич

Мать: Шеина Ефимия Андрияновна

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
?.09.1940

Муж: Мерзликин Петр Иванович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.07.1941

Сын: Мерзликин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Мерзликин Петр Иванович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Развод
1946

Муж: Мерзликин Петр Иванович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
По инициативе мужа. Во время войны он обзавелся другой семьей.
Смерть
28.12.2008
Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
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