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Бусел Фекла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бусел Иван Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бусел Иван Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бусел Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1900

Сын: Бусел Федор Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Бусел Никифор Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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