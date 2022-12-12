Бусел Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бусел Иван Иванович
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бусел Иван Иванович
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
17.05.1900
Сын: Бусел Федор Иванович
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
27.03.1905
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусел Иван Фомич
Смерть
Неизвестно